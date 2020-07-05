В Австрии застрелили просителя политического убежища из России

Предполагаемого преступника задержали спустя несколько часов. Сопротивления он не оказывал. По данным австрийской полиции, убитому было 43 года. У него был российский паспорт. И преступник и жертва являются уроженцами Чечни. Инцидент произошел минувшим вечером возле торгового центра в городе Герасдорф-бай-Вин. Мужчину убили выстрелом в голову. Полиция пока не установила причины преступления. По данным источников интернет-издания «Кавказ.Реалии», убитый — Мамихан Умаров. Он вел канал на Youtube на чеченском языке под именем «Анзор из Вены» и критиковал главу республики Рамзана Кадырова.