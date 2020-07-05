Во Франции состоится первый за несколько месяцев показ мод

Его проведут в онлайн-формате.

Французский дом моды Hermes покажет сегодня свою мужскую коллекцию на весну следующего года. Предполагается, что трансляцию можно будет посмотреть в интернете, при этом в самом зале зрителей не будет совсем.

Сегодняшний показ – первый из череды таких мероприятий, которые ожидаются в этом месяце. Уже завтра начнётся неделя моды в Париже, которую из-за пандемии сократили до четырёх дней. Организаторы обещают, что несмотря на это, там будет представлен каждый дом, то есть у всех буде эфирное время для показа своих фильмов. Далее, на следующей неделе, с 14-ого по 17-ое июля неделя моды также должна будет пройти и в Милане.

Тем временем американский журнал Vogue пишет, что пандемия и экономический спад во всём мире сильно повлияли на дизайнеров и модельеров. По данным издания, многие представители отрасли до сих пор не определились с планами на следующий год.

Ранее в компаниях Balenciaga и Armani заявляли, что не собираются участвовать в этих мероприятиях. Свои шоу они перенесли на январь.