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07:04, 05 июля 2020

В Казахстане сегодня возобновится режим карантина

Это вызвано ухудшением ситуации с распространением пневмонии и коронавируса.

Проведение спортивных и других массовых мероприятий с этого дня в Казахстане запрещено. Ограничено перемещение населения по улицам, паркам и скверам — не больше трёх человек должно быть вместе. Пожилым людям не рекомендуют выходить из дома. Не меньше 80 процентов сотрудников госорганов, офисов и других организаций должны работать удалённо. Временно не будут принимать клиентов салоны красоты, парикмахерские, закроются бассейны, развлекательные центры, кинотеатры и религиозные объекты. Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами. Самолёты будут летать за границу, при этом список стран власти Казахстана пока не увеличат.

Такие меры продлятся как минимум пару недель. Власти обеспокоены тем, что после того как ограничения около месяца назад сняли число заражённых резко выросло число больных с пневмонией, но с отрицательными результатами теста на коронавирус. Население страны охватили настроения, близкие к паническим: из аптек практически исчезли жаропонижающие и антивирусные препараты.

Разговоры о том, что карантин был снят преждевременно, усилились на фоне роста заболеваемости среди людей в высших эшелонах власти. Коронавирусом также переболел и первый президент страны Нурсултан Назарбаев.



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