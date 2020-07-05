В Москве состоялась акция против поправок к Конституции

Она прошла в форме подачи жалоб в Администрацию президента. Противники поправок потребовали провести референдум. Как рассказали «Эху» сами участники, голосование было сфальсифицировано.

По оценке нашего корреспондента, желающих подать заявления в администрацию президента было около ста человек. По данным лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, в акции участвовали около 500 человек.

Изначально Удальцов сообщил о согласовании на 4 июля митинга на тысячу человек в парке «Сокольники». Он должен был стать первой разрешенной акцией после снятия в Москве карантинных ограничений. Однако позже столичные власти отозвали согласование.