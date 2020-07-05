В Вашингтоне протестующие сожгли американский флаг на площади рядом с Белым домом

Это произошло во время выступления президента Дональда Трампа на мероприятии «Салют Америке — 2020» по случаю Дня независимости. Об этом сообщил столичный телеканал «Дабл-ю-юс-эс-эй-9». По его данным, некоторые присутствовавшие пытались помешать сожжению флага и даже потушить его. Между двумя группами чуть не возникла стычка.

В другом городе Балтиморе (штат Мэриленд) протестующие снесли статую мореплавателя Христофора Колумба, установленную в районе Маленькая Италия в 1984 году. Памятник сбросили в бухту под запуски фейерверков по случаю Дня независимости США, пишет местная газета «Балтимор сан».