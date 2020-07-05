Противоречивая информация поступает о возможности посещения Среднеуральского женского монастыря прихожанами

Между тем, на сегодня намечена специальная экскурсия для журналистов. Об этом «Эху» рассказал выпускающий редактор портала E1.ru Иван Шестак.
Иван Шестак вместе с коллегами намерены посетить эту экскурсию.
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Между тем, на сегодня намечена специальная экскурсия для журналистов. Об этом «Эху» рассказал выпускающий редактор портала E1.ru Иван Шестак.
Иван Шестак вместе с коллегами намерены посетить эту экскурсию.
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…