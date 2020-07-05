Во Пскове задержали журналистов, которые проводили одиночные пикеты в поддержку коллеги Светланы Прокопьевой

На сотрудника «Псковской губернии» Владимира Капустинского и главного редактора издания Дениса Камалягина составили протоколы о нарушении «режима самоизоляции». Камалягину также грозит обвинение в нарушении порядка проведения акции. Его вызвали на допрос в понедельник.

Журналистку «Радио Свободы» и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма за мнение о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ, высказанное в эфире «Эха Москвы в Пскове». Прокуратура потребовала приговорить ее к шести годам колонии.

Преследование журналистки Светланы Прокопьевой представляет угрозу для всего журналистского сообщества и беспристрастного исследования процессов, связанных с террористической опасностью. Об этом сказал главный редактор нашей радиостанции Алексей Венедиктов.

Запрошенный прокурором срок и весь судебный процесс Венедиктов считает демонстративной жестокостью.