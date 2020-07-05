В Вашингтоне по случаю Дня независимости США прошел парад военной авиации

Самолеты и вертолеты пролетели над центром американской столицы в рамках мероприятия «Салют Америке — 2020». В параде приняли участие как исторические воздушные суда, представлявшие различные эпохи авиастроения, начиная со Второй мировой войны, так и современная техника. Сотни тысяч людей собрались в центре города на праздничные мероприятия, несмотря на рекордный рост числа заболеваемости коронавирусом в стране.
2020-07-05T05:08:18+03:00
2020-07-05T05:08:18+03:00
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05:08, 05 июля 2020
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