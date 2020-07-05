Обломок ступени российской ракеты «Протон», запущенной в 1987 Году, стал причиной внеплановой коррекции орбиты МКС

Об этом сообщил РИА Новости представитель НАСА. В пятницу высоту орбиты Международной космической станции увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного грузового корабля «Прогресс МС-14». В Роскосмосе пояснили, что это делается для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, что из себя представляет и кому принадлежит этот мусор.