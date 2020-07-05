В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты

Центризбирком будет ее проводить до 14 июля. В это день станет известно, кто зарегистрирован. Из 15 первоначальных претендентов до этого этапа избирательной кампании дошли семь. В их числе действующий президент Александр Лукашенко и его главный соперник на выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктором Бабарико, арестованный по обвинению в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.