В Белоруссии начинается регистрация кандидатов в президенты

Центризбирком будет ее проводить до 14 июля. В это день станет известно, кто зарегистрирован. Из 15 первоначальных претендентов до этого этапа избирательной кампании дошли семь. В их числе действующий президент Александр Лукашенко и его главный соперник на выборах экс-глава Белгазпромбанка Виктором Бабарико, арестованный по обвинению в отмывании денег, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.
2020-07-05T05:06:52+03:00
2020-07-05T05:06:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671361-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 05 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…