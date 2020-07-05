Украина планируют в будущем году разместить три комплекса крылатых ракет «Нептун» на Черном и Азовском морях

Об этом сообщил в интервью украинскому «Радио Свобода» командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Он назвал оружие однозначно эффективным, а также рассказал, что главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять. Год назад бывший глава Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов говорил, что комплекс «Нептун» способен «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В ответ на это зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что столкновение на море с российским морским флотом «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».
2020-07-05T05:06:12+03:00
2020-07-05T05:06:12+03:00
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05:06, 05 июля 2020
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