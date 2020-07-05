Вилле Хаапасало, известный по фильму «Особенности национальной охоты», продает хачапури на площади села Пуумала

Финский актер Вилле Хаапасало, известный по фильму «Особенности национальной охоты», последний месяц печет и продает хачапури на главной площади села Пуумала. Он рассказал газете «Комсомольская правда», что из-за пандемии коронавируса потерял работу – все съемки и спектакли отменены. Поэтому он решил открыть свою пекарню и продавать изделие грузинской кухни. У Хаапасало был и ранее собственный небольшой ресторанный бизнес. По его словам, он заметил, что хачапури пользуется большой популярностью в его заведении в Хельсинки. Артист отмечает, что сейчас его мини-бизнес процветает: ежедневно у пекарни выстраиваются очереди желающих отведать его хачапури. Цена одной порции — 12 евро (около 950 рублей).