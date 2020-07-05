Десятки дипломатов США с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста заболеваемости коронавирусом в этой стране

Часть из них вылетели возвратным рейсом в субботу. Ожидается, что в ближайшее время страну покинет еще больше американцев, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, по меньшей мере 30 сотрудников посольства США в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что с марта работали в удаленном режиме. Большинство из них – не американцы. Ряд дипломатов обеспокоены тем, что местные власти могут скрывать масштабы вспышки и занижать число случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии подтверждено почти 206 тысяч случаев заболевания, умерли 1800 пациентов с ковид.