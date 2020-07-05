Крупный пожар произошел на фабрике по производству красок в Баку

Пострадали шесть человек, в том числе пятеро сотрудников МЧС, некоторым из них оказана амбулаторная помощь, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Этибара Мирзоева. По его словам, огонь охватил территорию около 3 тысяч квадратных метров, к тушению были привлечены до 300 пожарных и около 50 единиц техники. Сейчас пожар локализован, угрозы его распространения нет.