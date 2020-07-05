В Пскове задержали журналистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку коллеги Светланы Прокопьевой

В их числе оказались сотрудник «Псковской губернии» Владимир Капустинский и главный редактор издания Денис Камалягин. На них составили протоколы о нарушении «режима самоизоляции». Камалягину также вручили обязательство о явке в понедельник для составления протокола, как на возможного организатора публичной акции. Всего в мероприятии в центре города приняли участие около 20 человек. В пятницу на аналогичных пикетах в Москве были задержаны 17 человек. Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма за слова о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии.
2020-07-05T04:05:21+03:00
2020-07-05T04:05:21+03:00
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04:05, 05 июля 2020
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