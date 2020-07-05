Американская частная компания SpaceХ обогнала конкурентов по числу проведенных в первой половине года пусков

Июньский запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту навигационный спутник, стал 11-м в текущем году. Столько же стартов, как пишет издание Ars Technica, успели провести Россия, Европа и Япония вместе взятые.

В мае состоялся первый пуск к МКС космического корабля SpaceХ Crew Dragon с экипажем. Он также стал первым пилотируемым запуском, проведенным НАСА с 2011 года.