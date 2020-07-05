18 человек стали жертвами ливней в Японии, семеро пропали без вести

Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Большинство жертв — постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который оказался затопленным из-за разлива реки, сообщило японское общественное телевидение. Ливневые дожди на юго-западе западе страны, которые уже привели к оползням и затоплению обширных территорий, продолжаются. Интенсивность выпадения осадков снизилась, однако в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки. Свыше 200 тысяч человек получили рекомендации к эвакуации. В некоторых регионах продолжает действовать максимальный — пятый — уровень опасности, который подразумевает существование непосредственной угрозы для жизни людей. Более 6 тысяч домов остаются без света. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тысяч военнослужащих для оказания поддержки местным спасательным службам.