18 человек стали жертвами ливней в Японии, семеро пропали без вести

Еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Большинство жертв — постояльцы дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото), который оказался затопленным из-за разлива реки, сообщило японское общественное телевидение. Ливневые дожди на юго-западе западе страны, которые уже привели к оползням и затоплению обширных территорий, продолжаются. Интенсивность выпадения осадков снизилась, однако в некоторых областях она достигает отметки 200 мм в сутки. Свыше 200 тысяч человек получили рекомендации к эвакуации. В некоторых регионах продолжает действовать максимальный — пятый — уровень опасности, который подразумевает существование непосредственной угрозы для жизни людей. Более 6 тысяч домов остаются без света. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тысяч военнослужащих для оказания поддержки местным спасательным службам.
2020-07-05T03:09:59+03:00
2020-07-05T03:09:59+03:00
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03:09, 05 июля 2020
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