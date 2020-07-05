В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов за 24 часа превысил 1090. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. С начала пандемии в стране зафиксировано свыше 1,5 миллионов заболевших, более 64 тысяч умерли.
2020-07-05T03:09:11+03:00
2020-07-05T03:09:11+03:00
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03:09, 05 июля 2020
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