В российское посольство в Австрии не поступало обращение в связи с убийством просителя убежища из России

Об этом сказали ТАСС в посольстве России в Вене, добавив, что при необходимости дипломаты будут разбираться в ситуации. Как ранее сообщили в австрийской полиции, 43-летний россиянин был застрелен в субботу в городе Герасдорф близ Вены. Обстоятельства происшествия выясняются. В городе Линц задержали предполагаемого убийцу, он также оказался российским гражданином. Началось расследование, на месте происшествия работают криминалисты.

Источники издания Кавказ.Реалии уточняют, что убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Задержанный подозреваемый тоже чеченец.