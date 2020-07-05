В Нидерландах по заказу основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова достроили первую в мире частную яхту-ледокол

77-метровое судно с названием La Datcha спущено на воду в портовом городе Флиссинген, сообщает профильное издание Yacht Harbour. Яхта ледового класса SeaExplorer способна проводить в открытом море до 40 дней без возвращения в порт. На ней есть батискаф, две вертолетные площадки и снегоходы. Судно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов. По словам Тинькова, он планировал использовать его 20 дней в году, а в остальное время сдавать в аренду. Как говорится на сайте ледокола, его можно арендовать за 740 тысяч евро в неделю плюс депозит.

Forbes оценивает состояние 52-летнего Олега Тинькова в 1,6 миллиарда долларов, он занимает 62-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. В октябре прошлого года у него диагностировали лейкемию. Кроме того, бизнесмен переболел коронавирусом.