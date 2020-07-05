В Токио началось голосование на губернаторских выборах

Оно продлится до 20:00 (14:00 мск). В этот раз на пост главы города баллотируется рекордное число кандидатов — 22, в том числе действующий губернатор Юрико Коикэ. Она считается абсолютным фаворитом гонки. По данным избирательного комитета столицы, в досрочном голосовании приняли участие порядка 1,4 миллионов токийцев — почти на 60 тысяч больше, чем четыре года назад. Между тем, последние три дня в столице Японии фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом, чего не было с мая, когда по всей стране действовал режим чрезвычайной ситуации.
2020-07-05T02:09:37+03:00
2020-07-05T02:09:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671337-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 05 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…