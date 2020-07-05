В Токио началось голосование на губернаторских выборах

Оно продлится до 20:00 (14:00 мск). В этот раз на пост главы города баллотируется рекордное число кандидатов — 22, в том числе действующий губернатор Юрико Коикэ. Она считается абсолютным фаворитом гонки. По данным избирательного комитета столицы, в досрочном голосовании приняли участие порядка 1,4 миллионов токийцев — почти на 60 тысяч больше, чем четыре года назад. Между тем, последние три дня в столице Японии фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом, чего не было с мая, когда по всей стране действовал режим чрезвычайной ситуации.