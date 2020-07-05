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02:04, 05 июля 2020

В Австрии застрелили просителя убежища из России

Это произошло в городе Герасдорф близ Вены, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. Подозреваемый задержан в городе Линц. Он не оказывал сопротивления. Мотивы его действий устанавливаются. Источники редакции Кавказ.Реалии уточняют, что речь идет об уроженце Чечни Мамихане Умарове, известном как Анзор из Вены. Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской госбезопасности республики Ичкерия, критиковал Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Представитель одной из чеченских диаспор в Европе подтвердил личность убитого. Он также отметил, что стрелявшим был тоже уроженец Чечни.



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