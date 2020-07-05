«Бавария» в 20 раз стала обладателем Кубка Германии

Футболисты мюнхенского клуба в финальном матче чемпионата страны одержали победу над «Байером» из Леверкузена со счетом 4:2. Помимо двух десятков Кубков Германии, что является рекордом турнира, на счету мюнхенского клуба 29 чемпионских титулов и 5 побед в Лиге чемпионов. В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.