Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы

Инцидент произошел накануне, когда 55-летняя женщина находилась в вольере. Прибывшие на место спасатели смогли отвлечь внимание хищницы и забрать пострадавшую, однако спасти ее не удалось, сообщает портал 20 Minuten. По факту случившегося полиция, прокуратура и специалисты института криминалистики начали расследование. Им предстоит выяснить, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно. Психологическая помощь оказана другим работникам зоопарка и посетителям, ставшим свидетелями страшной сцены. По данным местных СМИ, пока судьба 5-ти летней амурской тигрицы по кличке Ирина, прибывшей в Цюрих прошлым летом, неизвестна, животное изолировали.
2020-07-05T01:10:48+03:00
2020-07-05T01:10:48+03:00
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01:10, 05 июля 2020
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