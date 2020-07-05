Экс-зампред правительства Дагестана арестован по по делу об убийстве учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев арестован по обвиненного в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова. Такое решенеи принял Басманный суд, смообщает «Кавказский узел». По данным газеты «Коммерсант», Исаева, который был осужден по другому делу, этапировали в Москву. По делу об убийстве журналиста также проходят еще три уроженца Дагестана. Напомню, журналист, издатель и владелец дагестанской газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был расстрелян киллером на пороге собственной редакции в Махачкале в декабре 2011 года.
2020-07-05T01:09:57+03:00
2020-07-05T01:09:57+03:00
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01:09, 05 июля 2020
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