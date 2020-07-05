МИД попросил вернувшихся из-за границы россиян вернуть излишне перечисленные им деньги

Речь идет о тех, кто продолжил получать помощь от государства, не сообщив о своем возвращении на родину. Уведомления были отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг. Деньги предлагается вернуть в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомлений, сообщает РИА Новости. В марте Россия из-за пандемии коронавируса прекратила международное регулярное авиасообщение. Оставшиеся за границей россияне могут вернуться обратно только на вывозных рейсах, которые организует МИД. В начале апреля правительство выделило 500 миллионов рублей для оказания помощи людям, застрявшим за границей. В июне на те же цели было выделено еще 536 миллионов.
2020-07-05T01:07:08+03:00
2020-07-05T01:07:08+03:00
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01:07, 05 июля 2020
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