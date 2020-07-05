В Москве за сутки скончались еще 24 пациента с коронавирусом

Третий день подряд этот показатель немного снижается. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов в городе выросло до 3953. Заразились с начала пандемии свыше 224 тысяч человек, из них 680 случаев выявлены за последние сутки.
2020-07-05T01:06:05+03:00
2020-07-05T01:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 05 июля 2020
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