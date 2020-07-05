Финский гонщик Валтери Боттас начнет первый в этом сезоне этап ЧМ по автогонкам в классе Формула-1 с поул-позишн

Из-за отмен этапов чемпионат пришлось уплотнить. В Австрии, где сейчас проходят заезды, проведут два этапа с интервалом в неделю. Пока запланировано восемь. Дальнейшее будущее определят в зависимости от ситуации с пандемией. Первый этап начался с неожиданности. Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды Мерседес в свободных заездах был наголову сильнее остальных, однако в квалификации лучшее время показал его напарник Валтери Боттас. Более того, он установил при этом рекорд трассы. Третий результат у Макса Ферстаппена из Ред Булл. Неожиданностью стала четвертая позиция гонщика Макларена Ландо Норриса, а также провал Феррари. Шарль Лекдер показал только седьмое время. При амбициях итальянской команды – результат слабый. Россиянин Даниил Квят начнет гонку 13-ым.

Первая гонка сезона Формулы-1 пройдет в воскресенье. Начало в 16.10 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.