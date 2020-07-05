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00:03, 05 июля 2020

Еще несколько вывозных рейсов сегодня вернут россиян на родину из-за границы

В Россию в ближайшее время должны прибыть борты из Киргизии, Узбекистана, ОАЭ, Китая и США.

Сразу три рейса с россиянами сегодня вылетят в Москву – утром туда отправится борт из Дубая, днем – из Бишкека, и вечером – из Нью-Йорка. Кроме того, сегодня также запланированы рейсы из Ташкента в Новосибирск и Ростов-на-Дону, а также вылет из города Чэнду на юго-западе Китая в Санкт-Петербург. Расписание рейсов было опубликовано в телеграм-канале министерства связи, созданном для возвращения россиян на родину.

Вывозные рейсы для россиян выполняются уже около трех месяцев, с тех пор, как в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. На днях Росавиация объявила о продлении запрета на полеты из-за рубежа в Россию как минимум до августа. При этом, по данным газеты «Ведомости», «Аэрофлот» все же выполняет международные пассажирские рейсы под видом грузовых, но билеты на них стоят намного дороже обычного.

Предварительный график вывозных рейсов сформирован до 11 июля. Россиян планируется вернуть на родину из Великобритании, Франции, Азербайджана и других стран.



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