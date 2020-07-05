В Белоруссии сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты

Претендентов в кандидаты в президенты семеро. Среди них действующий глава республики Александр Лукашенко, он идет на шестой срок. Основной вопрос зарегистрирует ли Центризбирком бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Именно его называют ключевым соперником Лукашенко на предстоящих выборах. Бабарико арестован, суд отказался отпустить его из-под стражи. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину Бабарико не признаёт, преследование называет политическим. Белорусские законы не запрещают ему стать кандидатом в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что нахождение под стражей не повлияет на участие Бабарико в выборах. Впрочем, политологи, опрошенные газетой Коммерсант, сомневаются, что его допустят до избирательной кампании — он стал слишком популярной фигурой в стране. Его декларации о доходах и имуществе белорусский ЦИК будет дотошно проверять, как и расходование средств избирательного фонда. Власти могут в любую минуту найти нарушения и отказать в регистрации, считают аналитики.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.