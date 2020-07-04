Арестован бывший вице-премьер правительства Дагестана Шамиль Исаев.

Ему предъявлено обвинение в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. Как сообщается на сайте «Кавказский узел», Басманный суд москвы отправил Исаева под стражу до 3 сентября. Ранее Исаев был приговорен к 4,5 годам колонии по делу об особо крупной растрате. Суд установил, что Исаев был причастен к хищению более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие турбазы «Орлиное гнездо», которая, как оказалось, с 2011 года находилась в собственности чиновника. 46-летний Гаджимурад Камалов был убит в 2011 году неподалеку от своей редакции. Он считался одним из самых авторитетных в Дагестане журналистов.