Арестован бывший вице-премьер правительства Дагестана Шамиль Исаев.

Ему предъявлено обвинение в организации убийства учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. Как сообщается на сайте «Кавказский узел», Басманный суд москвы отправил Исаева под стражу до 3 сентября. Ранее Исаев был приговорен к 4,5 годам колонии по делу об особо крупной растрате. Суд установил, что Исаев был причастен к хищению более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие турбазы «Орлиное гнездо», которая, как оказалось, с 2011 года находилась в собственности чиновника. 46-летний Гаджимурад Камалов был убит в 2011 году неподалеку от своей редакции. Он считался одним из самых авторитетных в Дагестане журналистов.
2020-07-04T23:34:40+03:00
2020-07-04T23:37:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671313-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:34, 04 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Председатель Союза женщин России увидела в мороженом «Радуга» рекламу ЛГБТ и пожаловалась на это президенту Между тем, производитель мороженого «Радуга» не согласился с претензиями. С соответствующими комментариями в интервью «Эху» выступил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов…
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…