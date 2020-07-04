«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 0:0 в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

Обе команды не проигрывают в чемпионате России на протяжении семи игр. В турнирной таблице «Локомотив» занимает второе место, набрав 49 очков после 26 игр и 10 очков проигрывая лидирующему «Зениту». Петербургская команда в воскресенье может досрочно стать чемпионом России. Для этого ей необходимо в гостях победить «Краснодар».