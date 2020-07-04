Мюнхенская «Бавария» в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу.

В финальном матче без зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине Бавария обыграла леверкузенский «Байер» со счетом 4:2. Таким образом, «Бавария» в этом сезоне завоевала уже второй титул. Ранее мюнхенская команда в 30-й раз стала чемпионом страны.