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23:12, 04 июля 2020

Мюнхенская «Бавария» в 20-й раз стала победителем Кубка Германии по футболу.

В финальном матче без зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине Бавария обыграла леверкузенский «Байер» со счетом 4:2. Таким образом, «Бавария» в этом сезоне завоевала уже второй титул. Ранее мюнхенская команда в 30-й раз стала чемпионом страны.



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