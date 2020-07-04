Роман Путин, который является двоюродным племянником президента, возглавит партию «Народ против коррупции»

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России, возглавит партию «Народ против коррупции». Как пишет Znak.com со ссылкой на сайт политической организации, решение о назначении Романа Путина будет принято 5 июля на съезде.

Эту информацию следовало бы принять за шутку, — считает писатель Виктор Шендерович.

На сайте партии «Народ против коррупции» говорится, что она создана для того, «чтобы законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции».