Компания United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Бэзоса первый ракетный двигатель для замены российских РД-180. Как сообщается на портале Space News, второй двигатель планируется поставить ULA в течение июля.
Разработанный Blue Origin двигатель работает на кислороде и метане. Им оснастят ракеты Vulcan Centaur, разработанные United Launch Alliance. Планируется, что первый пуск ракеты состоится еще до конца этого года.
United Launch Alliance получила от компании Blue Origin Джеффа Бэзоса первый ракетный двигатель для замены российских
Компания United Launch Alliance получила от аэрокосмической компании Blue Origin миллиардера Джеффа Бэзоса первый ракетный двигатель для замены российских РД-180. Как сообщается на портале Space News, второй двигатель планируется поставить ULA в течение июля.