Видеохостинг YouTube опубликовал документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев в республике. Фильм снял американский режиссер Дэвид Франс. В нем рассказывается о пытках представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, секретных тюрьмах, а также эвакуации людей, которых в республике притесняют за сексуальную ориентацию. Главными героями фильма стали представители ЛГБТ-сообщества, которые уехали или пытаются уехать из Чечни. Их лица скрыли для обеспечения анонимности и безопасности. Премьера «Добро пожаловать в Чечню» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе, а 30 июня картину показали на HBO. Рамзан Кадыров неоднократно отрицал преследование сексуальных меньшинств в Чнечне.