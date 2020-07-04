Видеохостинг YouTube опубликовал документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев в республике. Фильм снял американский режиссер Дэвид Франс. В нем рассказывается о пытках представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, секретных тюрьмах, а также эвакуации людей, которых в республике притесняют за сексуальную ориентацию. Главными героями фильма стали представители ЛГБТ-сообщества, которые уехали или пытаются уехать из Чечни. Их лица скрыли для обеспечения анонимности и безопасности. Премьера «Добро пожаловать в Чечню» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в январе, а 30 июня картину показали на HBO. Рамзан Кадыров неоднократно отрицал преследование сексуальных меньшинств в Чнечне.
2020-07-04T23:02:39+03:00
2020-07-04T23:06:19+03:00
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23:02, 04 июля 2020
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