«Интерфакс»: Расследование уголовного дела в отношении Михаила Ефремова завершено

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, завершено. Во всяком случае, так утверждает информированный источник «Интерфакса». По его сведениям, в ближайшее время стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после этого оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Между тем адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что расследование еще продолжается.

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский подтвердил «Интерфаксу», что его доверители на следующей неделе начинают знакомиться с делом, объём которого составляет 5 томов. Официальных подтверждений этой информации из СК не поступало.