Президент США Дональд Трамп накануне Дня Независимости выступил со своей самой мрачной и разобщающей речью — назвав протестующих и демократов фашистами, которые пытаются совершить «левацкую культурную революцию» и «прекратить существование Америки».

Накануне Дня Независимости, который в Америке отмечают сегодня, президент США Дональд Трамп вместе с Первой Леди прибыли в Рашмор в Южной Дакоте — это гора, в гранитной породе которой вынесен барельеф, содержащий скульптурные портреты четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузаельта и Авраама Линкольна. Стоя перед многочисленной толпой в амфитеатре, Трамп заявил, что ведет борьбу против «нового ультра-левого фашизма», которые пытается стереть Американские ценности и историю. Американский народ «стал свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей», — сказал Трамп. И продолжил: «Гневные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые священные памятники и развязать волну насильственных преступлений в наших городах». После чего объявил о создании Национального Сада Монументов Американских Героев. Называя протестующих против расизма и участников движения Black Lives Matter, а также демократов местоимением «они», Трамп назвал их «чуждыми нашей культуре и нашим ценностям».

Большинство посетителей в Рашморе были без масок и не соблюдали социальную дистанцию — учитывая, что в четверг в США был зафиксирован абсолютный рекорд по приросту новых случаев заражения, 53000 человек. Сегодня Дональд Трамп будет проводить массовые торжества по случаю Дня Независимости в Вашингтоне.