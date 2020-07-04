Главреда и корреспондента «Псковской губернии» привлекли к ответственности после пикетов в поддержку Прокопьевой

Главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина и корреспондента газеты Владимира Капустинского привлекли к административной ответственности после пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой.

По статье об оправдании терроризма ей грозит шесть лет колонии. Поводом к уголовному преследованию Прокопьевой стала ее колонка о теракте в приемной ФСБ в Архангельсе в 2018 году.

На задержанных сотрудников «Псковской губернии» составили протоколы о нарушении режима изоляции, а главному редактору Камалягину также вручили повестку на понедельник по поводу еще одной статьи – о нарушении порядка проведения массовых акций. Обоих журналистов уже отпустили из полиции. Приговор Прокопьевой будет оглашен 6 июля.

Журналисты должны заступиться за Светлану Прокопьеву, их коллегу, которая становится жертвой сфабрикованного дела, — считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Средствам массовой информации в воскресенье 5 июля следует отменить стандартные эфиры и говорить только о деле Светланы Прокопьевой, — считает Рыбаков. Дело Прокопьевой Рыбаков называет политическим.