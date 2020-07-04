Главреда «Псковской губернии» и корреспондента газеты привлекли к ответственности за несоблюдение режима изоляции

Главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина и корреспондента газеты Владимира Капустинского привлекли к административной ответственности за несоблюдение режима изоляции. Они принимали участие в одиночных пикетах в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. По статье об оправдании терроризма ей грозит шесть лет колонии. Камалягину также вручили повестку на понедельник по поводу еще одной статьи – о нарушении порядка проведения массовых акций. Обоих журналистов уже отпустили из полиции. Приговор Прокопьевой будет оглашен 6 июля. Псковскую журналистку поддержали Союз журналистов, СПЧ и целый ряд изданий. В Армении расследуют гибель российского военного, тело которого нашли в съемной квартире в Гюмри. Как сообщили ТАСС в Южном военном округе, командование 102-й российской военной базы и правоохранители проводят расследование. Признаков насильственной смерти на теле контрактника не найдено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства. Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору.
2020-07-04T21:04:46+03:00
2020-07-04T21:04:46+03:00
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21:04, 04 июля 2020
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