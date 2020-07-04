Журналисты должны заступиться за Светлану Прокопьеву, — считает председатель «Яблока» Николай Рыбаков

Журналисты должны заступиться за Светлану Прокопьеву, их коллегу, которая становится жертвой сфабрикованного дела, — считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Средствам массовой информации в воскресенье 5 июля следует отменить стандартные эфиры и говорить только о деле Светланы Прокопьевой, — предлагает Рыбаков.

Дело Прокопьевой Рыбаков называет политическим.