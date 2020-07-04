Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовил Сергей Подпалый.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.
Тульский «Арсенал» на выезде обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в матче 26-го тура РПЛ
Тульский клуб 1 июля объявил об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Вместо него «Арсенал» к игре против москвичей готовил Сергей Подпалый.