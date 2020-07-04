Президент США Дональд Трамп считает недопустимым сносить памятники историческим фигурам. Необходимо чтить память героев и создавать новые монументы, — считает Трамп.
По словам Трампа, новый левый фашизм сделал своей целью уничтожить Америку.
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Президент США Дональд Трамп считает недопустимым сносить памятники историческим фигурам. Необходимо чтить память героев и создавать новые монументы, — считает Трамп.
По словам Трампа, новый левый фашизм сделал своей целью уничтожить Америку.
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