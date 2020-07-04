Следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов, который вел ряд резонансных дел, фактически от работы отстранен и передал свои уголовные дела коллегам. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Трапаидзе. При этом он пояснил, что Миниахметов де-юре от должности не отстранен, у него нет процессуального статуса, ему вернули удостоверение и личные вещи. Накануне СК по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении следователя по подозрению в получение взяток в особо крупном размере. В тот же день замгенпрокурора Виктор Гринь постановление председателя СК Александра Бастрыкина отменил. Сегодня, по сведениям ТАСС, Бастрыкин обжаловал это решение в генпрокуроратуре.

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генералов Александра Бульбова, Дениса Сугробова, а также в отношении Алексея Навального – дела «Кировлеса» и «Ив Роше». Из последних дел — это расследование хищений средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов резиденции президента в Ново-Огареве.