Председатель «Яблока» Николай Рыбаков предлагает всем СМИ выступить в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. По его мнению, Прокопьева сейчас становится жертвой откровенно фабрикованного дела, грозящего 6 годами тюрьмы. Лидер партии предлагает всем редакторам завтра, 5 июля, отменить стандартные эфиры и говорить только о деле Светланы Прокопьевой. «Дело Светланы Прокопьевой – позорный фэйк, стыдная гонка псковских силовиков за звездочками», — пишет Рыбаков у себя в Фейсбуке.