Председатель «Яблока» Николай Рыбаков предлагает всем СМИ выступить в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. По его мнению, Прокопьева сейчас становится жертвой откровенно фабрикованного дела, грозящего 6 годами тюрьмы. Лидер партии предлагает всем редакторам завтра, 5 июля, отменить стандартные эфиры и говорить только о деле Светланы Прокопьевой. «Дело Светланы Прокопьевой – позорный фэйк, стыдная гонка псковских силовиков за звездочками», — пишет Рыбаков у себя в Фейсбуке.
2020-07-04T20:31:38+03:00
2020-07-04T20:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 04 июля 2020
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