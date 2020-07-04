В Иране произошел третий за последний месяц взрыв.

Происшествие, о котором сообщило информационное агентство ИСНА, случилось на электростанции Заркан близ города Ахваз на западе страны. Взрыв вызвал пожар в газовом блоке. По предварительным оценкам, причиной стала жара. Власти уверяют, что никто при этом не пострадал, а само возгорание удалось локализовать. Это далеко не первое ЧП, которое произошло в стране за последние 10 дней. Уже в начале июля сообщалось о взрыве на ядерном объекте, где обогащают уран в Нетанз в провинции Исфахан. О жертвах тогда информации не было, однако западные СМИ со ссылкой на экспертов и данные космических снимков сообщили, что надземная часть объекта была полностью уничтожена. В конце июня в результате пожара, который произошел в одной из медицинских клиник в Тегеране, погибли 19 человек.

Власти страны не связывают эти события и уверяют, что причиной стало несоблюдение техники безопасности.