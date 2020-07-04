МИД попросил россиян, которые не уведомили о возвращении из-за границы, вернуть перечисленные в качестве помощи деньги

МИД попросил россиян, которые не уведомили о своем возвращении из-за границы, вернуть деньги, перечисленные им в качестве материальной помощи. Как передает РИА «Новости», такие сообщения на электронную почту получили несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за коронавируса и вернувшихся на родину без уведомления. Как пояснили в Минкомсвязи, рассылка была организована на основе данных, которые предоставил МИД.

Правительство в начале апреля выделило 500 млн рублей для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. В июне на те же цели было выделено еще 536 млн рублей.