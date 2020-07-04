Главреда «Псковской губернии» и репортера газеты Капустинского задержали на пикете в поддержку Светланы Прокопьевой

Главреда издания «Псковская губрния» Дениса Камалягина и репортера газеты Владимира Капустинского задержали на пикете в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Как передает МБХ медиа, на обоих составлены протоколы за нарушение режима изоляции, кроме того, Камалягину выписали повестку на допрос по статье о нарушение порядка проведения акции. В одиночных пикетах в центре Пскова участвовали около 20 человек.

Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Прокурор на суде потребовал для нее 6 лет лишения свободы. Оглашение приговора намечено на 6 июля.