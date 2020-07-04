Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков на северо-западе Турции. Как сообщает телеканал NTV, это директор и еще двое руководителей производства. В настоящее время они дают показания следователям. Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции али несколько участников Сакарья. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия и вызвали панику среди местного населения. В результате ЧП погибли четыре человека, более 110 получили ранения.
2020-07-04T19:34:49+03:00
2020-07-04T19:34:49+03:00
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19:34, 04 июля 2020
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