Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции»

Как передает МБХ медиа, об этом сообщается на сайте организации. Кандидатура Романа Путина рекомендована руководством партии для назначения на должность председателя. Решение будет принято завтра на съезде, место проведения которого не уточняется.

О цели создания партии на сайте организации сообщается: она создана для того, «чтобы законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции. На сайте партии сообщается также, что Роман Путин вступил в нее только 21 июня этого года.